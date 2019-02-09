Бэйл отпраздновал гол в ворота «Атлетико» неприличным жестом

Форвард «Реала» Гарет Бэйл показал неприличный жест, после того как забил гол в ворота «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Примеры (3:1). Валлиец стал автором третьего мяча в ворота соперника. На 74-й минуте матча Бэйл после передачи Луки Модрича точно пробил в дальний угол. Празднуя взятие ворот соперника, Бэйл изобразил неоднозначный жест. Этот гол стал для валлийца 100-м в составе «Реала».

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«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико», набрав 44 очка, занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», этот матч состоится завтра, 10 февраля.