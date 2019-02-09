Кононов: поражение «Спартака» в матче со «Слованом» было ожидаемым

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 1:3 в товарищеском матче с братиславским «Слованом».

«То, что проиграли — минус. Но это было ожидаемо с учётом того, что команды в разной готовности. «Слован» уже играет с 16 числа, они побыстрее, посвежее. Мы проводим свою работу, команда работает в двухразовом режиме.

Что касается физической подготовки, то сейчас мы не можем играть на такой лёгкости и свежести. Это будет на четвёртом сборе. Предполагалось, что будет сложно, говорил об этом ребятам.

Если говорить об ошибках, то мы не успевали за быстрыми игроками. Отсюда были пропущены голы.

Оценка левому флангу в первом тайме? Я не буду говорить про отдельных игроков, сегодня вся команда проваливались на своих позициях не из-за того, что они слабее, а потому что разная степень готовности.

Мы ещё не готовы так, как готов «Слован». Это не говорит о качестве того или иного игрока. В моём понимании, команда просто не была такой свежей. Я говорил, что этот сбор будет самым тяжёлым. Мы готовим ряд тренировок на то, что команда после них будет хуже готова по лёгкости», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.