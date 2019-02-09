Бэйл забил 100-й гол за «Реал»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл в матче 23-го тура Примеры с «Атлетико» забил 100-й гол в составе мадридского клуба. Матч, проходивший на стадионе «Ванда Метрополитано», завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. Бэйл стал автором третьего мяча в ворота «Атлетико». На 74-й минуте матча Бэйл после передачи Луки Модрича точно пробил в дальний угол.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Бэйла

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» во время летнего трансферного окна 2013 года. Мадридцы заплатили за форварда € 101 млн.

«Реал» после этой победы набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» с 44 очками занимает третье место. Лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», этот матч состоится завтра, 10 февраля.