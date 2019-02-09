Гол-красавец Каземиро, VAR и жест Бэйла — в обзоре матча «Атлетико» — «Реал»

«Реал» в матче 23-го тура Примеры нанёс поражение «Атлетико». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Эта победа стала для «Реала» уже пятой подряд в испанской Примере.

События в матче развивались стремительно. Уже на 13-й минуте Каземиро ударом через себя с близкого расстояния открыл счёт. На 25-й минуте Антуан Гризманн реализовал выход один на один. Судья Хавьер Фернандес после просмотра видеоповтора засчитал гол. Вскоре арбитру вновь пришлось воспользоваться помощью ассистента за мониторами. В конце тайма Хосе Хименес сбил на подступах к штрафной Винисиуса Жуниора, но судья посчитал, что фол был на линии. Пенальти точно исполнил Серхио Рамос.

Во втором тайме форвард «Атлетико» Альваро Мората забил в ворота бывшего клуба, но просмотр видеоповтора привёл к отмене взятия ворот. Судья посчитал, что нападающий находился в положении вне игры. Точку в матче на 74-й минуте поставил Гарет Бэйл, отличившийся после передачи Луки Модрича. Взятие ворот соперника валлиец отпраздновал неприличным жестом.

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«Атлетико» заканчивал матч в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Томас Парти. В общей сложности судья в этой встрече показал девять жёлтых карточек.

«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» (44) занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», матч состоится завтра, 10 февраля.