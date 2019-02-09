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Кононов: третий гол и ошибка Глушакова связаны с большими нагрузками

Кононов: третий гол и ошибка Глушакова связаны с большими нагрузками
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о выборе состава на товарищеский матч с братиславским «Слованом» и назвал причины поражения со счётом 1:3.

«Всегда ставится примерный состав, хочется посмотреть на игроков на тех или иных позициях. Боккетти ещё не готов полностью, мы ему специально даём играть через не могу, потому что ему надо форсировать подготовку. Такое же возможно и с другими игроками, где мы даём играть тем, кто ещё к этому не готов. Это касается того же Фернандо.

Если говорить о причинах поражения, кроме физической готовности, мы пропускали голы из-за того, что переход из атаки в оборону нам не удавался. Соперник был быстрее и свежее. Они двумя передачами выбегали в атаку, а мы это делали долго. Третий гол и ошибка Глушакова тоже связаны с большими нагрузками», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Кононов: поражение «Спартака» в матче со «Слованом» было ожидаемым
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