Вальверде: Месси сыграет с «Атлетиком», только если будет полностью готов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о возможном участии Лионеля Месси в матче 23-го тура Примеры с «Атлетиком», который состоится завтра, 10 февраля. По словам Вальверде, аргентинец примет участие в этой встрече, если будет полностью готов физически. Месси по-прежнему восстанавливается после травмы, в матче Кубка Испании с «Реалом» капитан каталонцев вышел на поле лишь во втором тайме.

«Участие Месси в матче? Как всегда, нам нужно подождать и принять решение. Мы не хотели рисковать им во время встречи с «Реалом». Сейчас мы находимся в аналогичной ситуации. С Месси всё в порядке. Если он будет готов на сто процентов, то сыграет. Если нет — выберем другой вариант.

Потеря Артура значима. Мы потеряли игрока, который контролирует игру. Но травмы случаются в футболе. У нас есть альтернативы — Аленья, Видаль, Коутиньо. Всё зависит от конкретный игры», — приводит слова Вальверде Four-Four-Two.