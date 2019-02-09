Симеоне: не считаю, что «Атлетико» проиграл «Реалу» из-за VAR

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:3).

«Мы потерпели поражение, потому что соперник сыграл убедительно. Обычно я не говорю о VAR. Считаю, что эта система пойдёт всем на пользу. Я не видел повторов. Надеюсь, судьи приняли правильные решения.

Не считаю, что мы проиграли из-за VAR. Соперник сыграл лучше и более убедительно. Они провели очень хороший матч. Нам остаётся лишь поздравить их и готовиться к следующему матчу.

Продолжает ли «Атлетико» бороться за чемпионство? Нужно дождаться завтрашней игры «Барселоны». Поделюсь своим мнением на следующей пресс-конференции», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико», набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.