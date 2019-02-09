«Наполи» потерял очки в Серии А, сыграв вничью с «Фиорентиной»

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Наполи». Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

«Наполи» сыграл вничью во второй раз в последних трёх матчах в чемпионате Италии. Для «Фиорентины» эта ничья стала второй подряд и четвёртой в последних пяти встречах.

Клуб из «Неаполя», набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Если «Ювентус» завтра, 10 февраля, на выезде обыграет «Сассуоло», отставание команды Карло Анчелотти от действующих чемпионов Италии достигнет 11 очков.

В 24-м туре итальянского первенства «Наполи» встретится с «Торино». Матч состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 17 февраля и начнётся в 22:30 мск.