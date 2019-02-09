Куртуа: сохранял спокойствие, фанаты «Атлетико» желали мне удачи

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил, что в матче 23-го тура Примеры с «Атлетико» (3:1), проходившем на стадионе «Ванда Метрополитано», не отвлекался на болельщиков. Фанаты «Атлетико» встретили бывшего голкипера своей команды свистом, а перед матчем плашку с его фамилией забросали игрушечными крысами.

«Я был спокоен. Я не видел плашку с фамилией, меня такие вещи не интересуют. Я думаю о футболе. Очень уважаю «Атлетико», люди также уважают меня. Болельщики «Атлетико», которых я встречал на улице, желали мне удачи и всего хорошего. Но я понимаю, что дерби — особенные матчи», — приводит слова Куртуа Marca.

«Реал» после этой победы набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» с 44 очками занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», этот матч состоится завтра, 10 февраля.