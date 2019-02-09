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«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»

«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»
Футбол / Германия

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Шальке-04» Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий гостей Ахмед Кутуджу сравнял счёт. Спустя две минуты «Бавария» снова вышла вперёд благодаря голу Роберта Левандовского. В начале второй половины отличился нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри.

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая сегодня, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
3 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Брума – 11 (автогол), 1:1 – Кутуджу – 25, 2:1 – Левандовски – 27, 3:1 – Гнабри – 57
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