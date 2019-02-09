Ещенко: «Спартак» добьётся тех целей, которых достоин

Защитнику московского «Спартака» Андрею Ещенко сегодня, 9 февраля, исполнилось 35 лет.

После товарищеского матча с братиславским «Слованом» (1:3) именинник получил торт с эмблемой красно-белых и произнёс речь.

«Всем большое спасибо. Мне 18 лет. Я очень рад находиться в этой команде — с русскими, с китайцами, с бразильцами. Думаю, мы с нашим тренерским штабом, с помощниками, добьёмся тех целей, которых достойны. «Спартак» — чемпион!» — сказал Ещенко.

Видео доступно на странице «Спартака» в «Твиттере».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва красно-белые на своём поле встретятся с «Краснодаром».