Касильяс рассказал о первом вызове во взрослую команду «Реала»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, как его впервые вызвали во взрослую команду мадридского «Реала» в 1997 году. Тогда испанскому вратарю было 16 лет, он учился в школе в Мадриде.

«Это смешная история. Дело было в 1997 году, у нас был урок черчения и труда. Мы обсуждали «Реал» и как у него идут дела. Был, кажется, конец ноября, в чемпионате «Реал» играл неважно. Шёл третьим или четвёртым, результаты были плохие. Зато в Лиге чемпионов всё было отлично. На носу был важный матч с «Русенборгом» в Норвегии.

Тут в класс заходит директор школы. Все знали, что я играю в «Реале» за юношей. Он тоже говорил со мной про «Реал», как мы с друзьями между собой. Он говорит: «Икер, выйди, пожалуйста, из класса на минутку». Я вышел, и он мне говорит: «Бери такси и дуй в [аэропорт] Барахас. Из «Реала» только что звонили твоей маме, а она позвонила нам. Поторопись, ты летишь в Норвегию».

Чувство было такое, словно в лотерею выиграл. Прекрасно его помню. Я ушёл из школы, пришёл домой, переоделся, сел в такси до Барахаса, и там встретил всех звёзд. Мне было 16 лет. Когда ты ещё мальчишка, кажется, что этого не может быть.

Только что я был на уроке со своим другом Хулио, а теперь сижу за одним столом с Фернандо Морьентесом, Кларенсом Зеедорфом, Фернандо Сансом, Предрагом Миятовичем, Давором Шукером и Раулем Гонсалесом. Волшебство какое-то. Никогда не забуду», — цитирует Касильяса сайт УЕФА.