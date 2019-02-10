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Гол Конате принёс «Амьену» победу в матче с «Каном», «Страсбург» проиграл «Анже»

Гол Конате принёс «Амьену» победу в матче с «Каном», «Страсбург» проиграл «Анже»
Футбол / Франция

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Кан». Встреча состоялась в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил форвард Мусса Конате, отличившийся на 64-й минуте после передачи нападающего Самана Годдоса.

В другом матче 24-го тура чемпионата Франции «Страсбург» принимал «Анже». Встреча прошла в Страсбурге на арене «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Анже» Вилфрид Канга, отличившийся на 35-й минуте. В начале второго тайма Канга оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник «Страсбурга» Саньин Прцич сократил разницу в счёте.

Турнирная таблица Лиги 1 доступна на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 24-й тур
09 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
1 : 0
Кан
Кан
1:0 – Конате – 64
Франция - Лига 1. 24-й тур
09 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
1 : 2
Анже
Анже
0:1 – Канга – 35, 0:2 – Канга – 55, 1:2 – Прцич – 87
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