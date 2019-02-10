Гол Конате принёс «Амьену» победу в матче с «Каном», «Страсбург» проиграл «Анже»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Кан». Встреча состоялась в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил форвард Мусса Конате, отличившийся на 64-й минуте после передачи нападающего Самана Годдоса.

В другом матче 24-го тура чемпионата Франции «Страсбург» принимал «Анже». Встреча прошла в Страсбурге на арене «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Анже» Вилфрид Канга, отличившийся на 35-й минуте. В начале второго тайма Канга оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник «Страсбурга» Саньин Прцич сократил разницу в счёте.

Турнирная таблица Лиги 1 доступна на «Чемпионате».