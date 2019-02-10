Хименес: фол на Винисиусе был за штрафной

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес заявил, что в матче 23-го тура Примеры с «Реалом» пенальти в ворота «матрасников» был назначен неправильно. На 41-й минуте Хименес сфолил на форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре. Но, как утверждает защитник «Атлетико», нарушение правил произошло до штрафной. Пенальти в итоге реализовал Серхио Рамос.

«Нарушение на Винисиусе было за пределами штрафной. Я хотел выбить мяч, но попал в соперника. Этот произошёл не в штрафной. Не знаю, что там случилось. Арбитр не ходил смотреть видеоповтор», — приводит слова Хименеса El Chiringuito TV.

«Реал» после этой победы набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» с 44 очками занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», этот матч состоится завтра, 10 февраля.