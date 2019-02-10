Пенальти и фатальная ошибка голкипера — в обзоре матча «Хераклес» — «Аякс»

«Аякс» в матче 21-го тура Эредивизии потерпел поражение от «Хераклеса». Матч, проходивший в Алмело, завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Главным действующим лицом матча стал голкипер амстердамцев Андре Онона. Камерунский вратарь на 6-й минуте отразил пенальти, отбив удар Брандлея Кюваса. Но чуть более чем через 10 минут Онона в простой ситуации выкатил мяч под удар Мохаммеду Осману. Полузащитнику «Хераклеса» нужно было лишь попасть в пустые ворота.

До конца матча счёт так и не изменился. «Аякс» в Эредивизии выиграл лишь одну встречу из четырёх последних.

Амстердамцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. От лидирующего «ПСВ» они отстают на пять баллов. «Хераклес» после этой победы набрал 29 очков и вышел на шестое место. От идущего пятым «Витесса», который возглавляет Леонид Слуцкий, «Хераклес» теперь отстаёт на одно очко.