«Жирона» потерпела четвёртое подряд поражение в Примере, проиграв «Уэске»

В матче 23-го тура испанской Примеры «Жирона» принимала «Уэску». Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Нападающий Луис Авила открыл счёт на 35-й минуте, отправив мяч в ворота соперника после передачи полузащитника Мойсеса Гомеса. До перерыва Авила оформил дубль, голевой пас отдал форвард Энрик Гальего.

Серия поражений «Жироны» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. «Уэска» одержала вторую победу кряду.

«Жирона», набрав 24 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» (18) — 20-е.

В 24-м туре «Жирона» на выезде 17 февраля встретится с мадридским «Реалом», а «Уэска» на следующий день дома сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.