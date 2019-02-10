Хамес Родригес: теперь игроки «Боруссии» Д почувствуют давление

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге. «Бавария» в 22-м туре Бундеслиги нанесла поражение «Шальке-04» со счётом 3:1. «Боруссия» Дортмунд не удержала преимущество в матче с «Хоффенхаймом» (3:3). После этого отставание «Баваарии» от лидирующей «Боруссии» уменьшилось до пяти очков. При этом командам ещё предстоит встретиться друг с другом в Мюнхене.

«Теперь на футболистах «Боруссии» будет сказываться давление. Им ещё предстоит приехать к нам. Мы тоже постоянно находимся под давлением. Но я думаю, что «Боруссии» теперь будет сложнее», — приводит слова Хамеса пресс-служба Бундеслиги.

Хамес Родригес находится в «Баварии» в аренде, права на колумбийца принадлежат «Реалу». По окончании сезона Родригес планирует покинуть мюнхенский клуб.