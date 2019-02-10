Бывший защитник «Зенита» Чернов подписал контракт с «Ростовом»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом». Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 3,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Чернов является воспитанником «Томи», в основном составе которой числился с 2012 по 2015 год. За это время он успел на правах аренды поиграть за «Газовик», «Химик» (Дзержинск) и «Енисей», после чего в 2016 году перешёл в «Зенит». В сезоне-2017/18 защитник выступал за «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне защитник провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но результативными действиями не отметился.

«Ростов» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.