Ковач: «Бавария» заслуженно обыграла «Шальке-04»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04» (3:1).

«Я считаю, что в первом тайме мы показали действительно очень хорошую игру. Во втором тайме эпизодами мы тоже играли хорошо. Но было заметно, что посреди недели мы отыграли 120 минут. Сегодня это было видно и в Дортмунде. Когда после 75 минут ты ведёшь 3:0, подобное не должно происходить. Так что мы были предупреждены. Но я считаю, что мы победили полностью заслуженно», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая вчера, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.