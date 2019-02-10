Кулибали: верю в чемпионство «Наполи», пока есть математические шансы

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал результат матча 23-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:0).

«Любой, кто не верит в чемпионство, должен держаться подальше от раздевалки. Пока оно возможно математически, я буду в него верить. «Наполи» — конкурентоспособная команда, которая хочет догнать «Ювентус». Это сложно, поскольку они сильны и продолжают побеждать. Но мы должны продолжать идти своей дорогой», — приводит слова Кулибали Football Italia.

Клуб из Неаполя, набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Если «Ювентус» сегодня, 10 февраля, на выезде обыграет «Сассуоло», отставание команды Карло Анчелотти от действующих чемпионов Италии достигнет 11 очков.

В 24-м туре итальянского первенства «Наполи» встретится с «Торино». Матч состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 17 февраля и начнётся в 22:30 мск.