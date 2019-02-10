Невероятный камбэк «Хоффенхайма» со счёта 0:3 — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.



В первом тайме «Боруссия» забила дважды — отличились полузащитники Джейдон Санчо и Марио Гётце. В начале второй половины защитник Рафаэл Геррейру увеличил преимущество дортмундцев до трёх мячей. В середине второго тайма нападающий «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль сократил разницу в счёте. В течение следующих 12 минут защитник гостей Павел Кадержабек и Бельфодиль забили по одному голу и принесли своей команде ничью.



«Боруссия», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» (30) занимает 9-е место.



В других матчах тура мюнхенская «Бавария» обыграла «Шальке-04» со счётом 3:1, а мёнхенгладбахская «Боруссия» дома проиграла берлинской «Герте» (0:3).