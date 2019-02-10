«Милан» намерен продлить контракт с Сусо

«Милан» намерен продлить контракт с нападающим команды Сусо, сообщает Milan News.



По информации источника, новое соглашение 25-летнего испанского футболиста с итальянским клубом будет рассчитано до 2024 года. Ожидается, что по новому контракту зарплата Сусо увеличится до € 3,5—4 млн. В соглашении также будет прописана сумма отступных за нападающего, которая составит € 60 млн для иностранных команд.



Ранее сообщалось, что в услугах Сусо заинтересованы «Реал» и «Челси». В действующем контракте игрока с «Миланом» прописана сумма отступных в размере € 38 млн, которая действует только для иностранных клубов и активна до 15 июля 2019 года.



В нынешнем сезоне испанский нападающий провёл 21 матч в итальянской Серии А, забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач.

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