Робертсон: матч с «Борнмутом» стал лучшим для Кейта в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался об игре товарищей по команде в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0).



«Наби Кейта был невероятен. Ему понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться, но в этот раз он, похоже, показал свою лучшую игру за „Ливерпуль“. Определённо, это придаст ему уверенности в будущих матчах.



Вейналдум проводит блестящий сезон. Он записал на свой счёт гол, и это был отличный удар в его исполнении. Если говорить о Фабиньо, он прекрасно знает своё дело. Он не раз возвращал нам мяч, отвоёвывая его у соперника», — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».



Мерсисайдцы набрали 65 очков и вернулись на первое место. На втором в турнирной таблице АПЛ — «Манчестер Сити», действующие чемпионы Англии набрали 62 очка. Завтра, 10 февраля, «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ сыграет с «Челси». «Борнмут» (33) занимает 11-е место в турнирной таблице.

Клопп: «Ливерпуль» одержал впечатляющую победу