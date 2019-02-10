Спаллетти: Икарди необходима ясность

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что низкая результативность нападающего команды Мауро Икарди может быть связана с отсутствием ясности относительно его нового контракта с клубом. Напомним, безголевая серия Икарди в чемпионате Италии длится на протяжении 7 матчей.



«Я не создавал никаких проблем Икарди. Мауро просто необходима ясность. Когда вопрос остаётся открытым на протяжении приличного количества времени, появляется простор для интерпретаций. Это обсуждается, формируются слухи. Необходимо просто сесть и поговорить о том, чего мы избегали и тянули месяцами», — приводит слова Спаллетти Football Italia.



Действующий контракт Икарди рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к аргентинскому форварду проявляют «Реал» и «Атлетико».

«Реал» и «Атлетико» летом попытаются приобрести Икарди