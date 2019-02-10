Гвардиола: футбол принадлежит игрокам, а не тренерам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о роли игроков в важных матчах.

«Маурицио Сарри, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп или любой другой тренер здесь не главные. Эта игра принадлежит футболистам, а особенные матчи решают особенные игроки.

Иногда лучшие теннисисты делают эйс, когда им нужно очко, чтобы сохранить брейк. В больших моментах на первый план выходят большие спортсмены.

Бывает, что игроки прячутся, когда наступают такие моменты, но другие делают шаг вперёд и говорят: «Я здесь, босс, и я собираюсь выиграть этот матч». Большим клубам нужны такие игроки. Всё просто», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Сегодня, 10 февраля, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч 26-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнётся в 19:00 мск.