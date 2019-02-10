Солари: командная работа — единственный способ обыграть «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:1).



«Это была победа, добытая командной работой. По-другому в матче с сильным и конкурентоспособным соперником действовать было нельзя. Командная работа — единственный способ обыграть „Атлетико“. Это лучший матч „Реала“ с декабря, мы были идеальны на каждом этапе матча. Мы уверенно действовали как в атаке, так и в обороне. Я очень доволен.



Мы будем бороться за титул в чемпионате Испании до конца. Сезон ещё не завершён. Думаю, „Атлетико“ тоже не собирается сдаваться. Главное — удержаться на ногах в этой борьбе», — приводит слова Солари Marca.



«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» (44) занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков.

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