Хацкевич: беспокоит, что Украина не может играть с Россией, это точно не плюс

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что его беспокоит.
«Беспокоит, что многие страны переживают войны. Украина. Сирия. Все с кем-то конфликтуют. Борьба религий. На футболе это тоже отражается. Одна страна не может играть с другой. И в еврокубках, и на уровне сборных. Азербайджан не может сыграть с Арменией. Украина — с Россией. Для спорта это точно не плюс», — приводит слова Хацкевича FootballHub.
«Динамо», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В 18 встречах киевская команда одержала 12 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
14 февраля подопечные Хацкевича на выезде проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом».
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