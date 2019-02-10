Найнгголан: «Интер» помог мне обрести себя

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан признался, что оставил прежний образ жизни благодаря поддержке команды. Ранее бельгийский футболист часто посещал ночные клубы, был участником ДТП, а также распивал спиртные напитки.



«Стараюсь изо всех сил. Сезон начался не очень удачно, так как я не мог обрести форму. У меня были некоторые проблемы, не имеющие ничего общего с футболом, но вместе с клубом мы смогли их преодолеть. Мы заключили договор и работаем вместе. Детали я бы предпочёл оставить в раздевалке. Знаю, что допустил ряд ошибок и не выступал на должном уровне.



Сейчас мы разработали другой план, „Интер“ мне близок, и теперь я хочу отплатить клубу, внеся вклад в командный успех. Надеюсь в ближайшее время вернуться в прежнюю форму.



В 30 лет мне пришлось кое-что изменить в образе жизни и разобраться с тем, что происходит в личной жизни. Обретя спокойствие за пределами поля, теперь могу работать с ясной головой. В последнее время начал задавать себе всё больше вопросов. Но „Интер“, персонал клуба помогли обрести себя.



«Рома»? В «Роме» больше страсти, но «Интер» — титулованный клуб, и, естественно, фанаты ожидают нашего возвращения на пьедестал как можно скорее", — приводит слова Найнгголана Football Italia.

Отменённый гол Д'Амброзио — в видеообзоре матча «Парма» — «Интер»