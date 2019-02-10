Паредес: игроки «ПСЖ» помогают влиться в новую команду

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе «Зенита», после матча 24-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (1:0) рассказал об адаптации в новой команде.



«Провёл несколько дней без игровой практики, но в этом матче чувствовал себя хорошо на поле. Прошло много времени, с тех пор как я оказался в „ПСЖ“. Игроки помогают мне влиться в новую команду. Во вторник нас ждёт важный матч с „Манчестер Юнайтед“. Мы сделаем всё, чтобы подготовиться к матчу наилучшим образом», — приводит слова Паредеса официальный сайт «ПСЖ».



«ПСЖ», набрав 59 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Бордо» (28) занимает 12-е место. Подопечные Томаса Тухеля проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» 12 февраля.

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