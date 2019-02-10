«Ювентус» рассматривает Иско и Хамеса в качестве замены Дибале

Руководство туринского «Ювентуса» начало поиск кандидатов, которые могут заменить в команде нападающего Пауло Дибалу, сообщает Tuttosport.
Ожидается, что по окончании нынешнего сезона «Ювентус» продаст Дибалу, который перестал регулярного забивать с приходом в команду португальского форварда Криштиану Роналду.
Сейчас туринцы рассматривают двух игроков в качестве замены аргентинцу. Первым является хавбек «Реала» Иско, потерявший место в стартовом составе мадридцев в этом сезоне.
Второй кандидат — полузащитник «сливочных» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию». По окончании нынешней кампании колумбиец будет либо выкуплен мюнхенским клубом, либо вернётся в «Реал».
Ранее сообщалось, что на Иско также претендует «Манчестер Сити».
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