Черчесов приехал на сборы «Енисея»

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов посетил расположение красноярского «Енисея», который сейчас проводит зимние сборы в турецком городе Белек.

«У нас сегодня важный гость!» — говорится в сообщении «Енисея».

Фото можно посмотреть на странице «Енисея» в «Твиттере».

13 февраля «Енисей» проведёт товарищеский матч с «Шахтёром» из Казахстана. Также у красноярской команды запланированы игры с датским «Силькеборгом» (17 февраля), «Динамо» из Батуми (20 февраля) и «Ордабасы» из Казахстана (21 февраля).

«Енисей», набрав 10 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Дмитрия Аленичева встретятся с «Ростовом». Игра состоится в Красноярске 3 марта.