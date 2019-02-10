«Енисей» заинтересован в услугах нападающего «Шахтёра» Кулача

По информации «Чемпионата», в услугах нападающего донецкого «Шахтёра» Владислава Кулача, выступающего на правах аренды за «Ворсклу», заинтересован «Енисей».



Руководство красноярского клуба уже контактировало с коллегами из донецкого «Шахтёра» на предмет возможного перехода. Вероятность трансфера 25-летнего украинского форварда в «Енисей» достаточно высока. Ранее сообщалось, что Кулач отказался от перехода в «Александрию».



В нынешнем сезоне Кулач принял участие в 14 матчах чемпионата Украины, записал на свой счёт 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В 18 турах «Ворскла» набрала 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Лидером соревнования на данный момент является донецкий «Шахтёр», набравший 45 очков в 18 матчах.

Нападающий «Шахтёра» может стать игроком одного из клубов РПЛ