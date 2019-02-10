Мата: всегда говорю, отдайте мяч Марсьялю, и мы выиграем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после победы в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:0) поделился мнением о партнёрах по команде — Поле Погба и Антони Марсьяле.

«Поль и Антони — фантастические игроки. Они забили невероятные мячи. Особенно меня порадовал гол Марсьяля — не многие футболисты способны на такое. Мне очень нравится Антони. Чем лучше он играет, тем больше мы побеждаем. Всегда говорю одно и то же, но это правда: отдайте мяч Марсьялю, и мы выиграем», — сказал Мата в интервью beIN Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

12 февраля «красные дьяволы» на своём поле проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.