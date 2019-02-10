Верратти: чувствую себя хорошо, я в порядке

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отметил, что чувствует себя хорошо после возвращения на поле в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (1:0).



«Чувствую себя хорошо. Действительно счастлив вернуться, три недели не мог играть. За это время мы хорошо поработали, чтобы я мог вернуться на поле как можно скорее. Я в порядке, доволен игрой», — приводит слова Верратти L'Equipe.



Ранее главный тренер парижской команды Томас Тухель заявил, что Верратти может пропустить предстоящую выездную игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Напомним, обе игры с «Манчестер Юнайтед» точно пропустит лидер «ПСЖ» Неймар, который продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» — «ПСЖ» состоится в Манчестере 12 февраля. Ответную игру команды проведут в Париже 6 марта.

Кавани и Верратти могут пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»