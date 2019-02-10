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Руни подозревается в супружеской измене

Руни подозревается в супружеской измене
Футбол / Англия

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который ныне является игроком «Ди-Си Юнайтед», подозревается в супружеской измене, сообщает Daily Mail.

По информации источника, накануне 33-летний футболист был замечен во Флориде выпивающим в компании официантки Вики Росик. Спустя несколько дней Руни отдыхал с товарищами по команде в одном из кафе. Среди друзей Руни была вновь замечена официантка Росик. Колин, супруга Руни, в это время находилась в Вашингтоне. Напомним, в феврале 2018 года у пары родился четвёртый ребёнок.

В декабре прошлого года Руни был арестован за нецензурную брань в аэропорту Вашингтона. Английский футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. За содеянное Руни пришлось заплатить штраф в размере $ 116.

В декабре полиция США арестовала пьяного Руни за ругань в общественном месте
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