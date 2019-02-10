Буффон: «ПСЖ» не фаворит матча с «МЮ», шансы обеих команд равны

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Нам нужно стать лучше в психологическом плане. Во вторник нас ждёт очень важная игра. Команде нужно показать отличный футбол.

Матч с «Манчестер Юнайтед» будет напряжённым. Нам нужно подойти к встрече с другим отношением и сыграть сильнее, чем обычно.

Не считаю «ПСЖ» фаворитом. Шансы обеих команд равны», — приводит слова Буффона Goal.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится в Манчестере 12 февраля. Ответную игру команды проведут в Париже 6 марта.

Напомним, из-за травмы обе встречи с «МЮ» пропустит лидер «ПСЖ» Неймар. Участие форварда Эдинсона Кавани и полузащитника Марко Верратти в первом матче находится под вопросом.