Головин зарабатывает в «Монако» в три раза меньше Фалькао

Французское издание L’Équipe опубликовало рейтинг месячных зарплат футболистов «Монако». Российский полузащитник Александр Головин занимает седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба.

1. Радамель Фалькао — € 750 тыс.

2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.

3. Камил Глик — € 290 тыс.

4. Стеван Йоветич — € 280 тыс.

5. Маркуш Лопеш — € 280 тыс.

6. Джибриль Сидибе — € 240 тыс.

7. Александр Головин — € 225 тыс.

8. Насер Шадли — € 215 тыс.

9. Даниэль Субашич — € 190 тыс.

10. Налдо — € 170 тыс.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 22-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.

«Монако», набрав 18 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.