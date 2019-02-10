«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу команд обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистентами главного судьи будут Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. В качестве резервного рефери выступит Пол Тирни.



«Манчестер Сити» набрал 62 очка в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонский «Челси» (50) располагается на 5-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 65 очков в 26 матчах АПЛ.