«Тоттенхэм» — «Лестер»: Льоренте выйдет с первых минут, Варди — в запасе

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча команд состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Вертонген, Санчес, Триппьер, Винкс, Скипп, Сон, Эриксен, Сиссоко, Льоренте.



«Лестер»: Шмейхель, Чилвелл, Эванс, Магуайр, Перейра, Тилеманс, Менди, Барнс, Мэддисон, Гизол, Грей.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 57 очков в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (32) располагается на 12-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 65 очков в 26 матчах.