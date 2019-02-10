Матч «Фенербахче» — «Зенит» в Лиге Европы обслужит французская бригада арбитров

Стали известны арбитры, которые обслужат первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит». Встреча команд состоится во вторник, 12 февраля, на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



Встречу команд обслужит французская бригада арбитров во главе с Рюдди Буке. В качестве ассистентов главного судьи выступят Гийом Дебар, Жюльен Паселли, Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резервный судья — Сириль Мюнье. Ранее петербургский клуб провёл 8 матчей, в которых работали судьи из Франции. «Зенит» одержал 6 побед и потерпел 2 поражения.



Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» и «Фенербахче» проведут 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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