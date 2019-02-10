«Сассуоло» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в матче 23-го тура чемпионата Италии встретятся «Сассуоло» и «Ювентус». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Сильвио Маццолени. В качестве ассистентов главного судьи выступят Маттео Пассери и Мауро Галетто. Резервный рефери — Федерико Дионизи.



«Ювентус» набрал 60 очков в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (30) располагается на 11-м месте в таблице итальянской Серии А. В тройку лидеров также входят «Наполи» (52) и миланский «Интер» (43).



Прямая видеотрансляция матча «Сассуоло» — «Ювентус» на «Чемпионате».