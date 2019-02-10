Источник: Кавани не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «МЮ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани из-за травмы бедра не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится на «Олд Траффорд» 12 февраля, сообщает RMC Sport.

31-летний уругваец может пропустить также ответную встречу с «красными дьяволами», которая пройдёт в Париже 6 марта.

Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.

Ранее стало известно, что оба матча с «Манчестер Юнайтед» точно пропустит лидер «ПСЖ» Неймар. Кроме того, под вопросом находится участие в первой встрече полузащитника парижан Марко Верратти.

Во время группового этапа Лиги чемпионов Неймар забил 5 мячей, Кавани — 2.