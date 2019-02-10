Источник: Гаттузо останется тренером «Милана» лишь в случае финиша в топ-4

Дженнаро Гаттузо сохранит пост главного тренера «Милана», только если клуб под его руководством выиграет путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, Гаттузо известны эти условия. Руководство команды рассчитывает, что «Милан» сумеет финишировать в топ-4. Ранее подопечные Гаттузо вылетели из Лиги Европы, но сумели выйти в полуфинал Кубка Италии. За путёвку в финал турнира они поборются с «Лацио».

После 22 сыгранных туров «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков. Миланцы отстают от «Ромы» и «Лацио», которые делят четвёртую строчку, на два очка. При этом римляне уже сыграли свои матчи 23-го тура, а «Милану» ещё предстоит встретиться с «Кальяри».