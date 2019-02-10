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Гвардиола: победа над «Челси» поможет «Манчестер Сити» бороться за чемпионство

Гвардиола: победа над «Челси» поможет «Манчестер Сити» бороться за чемпионство
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Гвардиола подчеркнул важность предстоящей встречи.

«Я знаю, что за последние пять-шесть лет команды, становившиеся чемпионами, выходили из борьбы за чемпионство в АПЛ, им не удавалось защитить титул. Но мы находимся вверху турнирной таблицы. И я доволен этим фактом.

В последние два сезона у «Лестера» и «Челси» не было шансов на чемпионство после побед. «Манчестер Сити» находится в верхней части турнирной таблицы, это главное. Уверен, что победа над «Челси» поможет нам. Если мы выиграем этот матч, снова будем бороться за чемпионство», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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