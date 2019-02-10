Де Хеа: «ПСЖ» — фаворит, но игроки «Манчестер Юнайтед» очень хотят победить

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Чемпионов Франции испанец назвал фаворитами противостояния.

«Матчи с «ПСЖ» будут очень напряжёнными и тяжёлыми, игра будет плотной. «ПСЖ» — фаворит, но и мы будем очень мотивированны, хотим победить.

У нас есть Погба и Марсьяль, они неудержимы. Эти ребята могут дотащить нас до финала», — цитирует де Хеа TF1.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится 12 февраля на «Олд Траффорд». Ответная встреча запланирована на 6 марта.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане в 22 турах набрали 59 очков, они опережают ближайшего конкурента на 13 баллов. «Манчестер Юнайтед» с 50 очками после 26 туров располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.