Источник: Мёнье не поможет «ПСЖ» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский защитник «ПСЖ» Тома Мёнье пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, футболист получил сотрясение мозга в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (1:0). Сроки восстановления бельгийца составят не менее недели. Таким образом, он не успеет восстановиться к матчу с «МЮ», который состоится 12 февраля.

Напомним, что из-за травмы встречу с манкунианцами пропустит бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар. Также в этом матче из-за травмы, скорее всего, не сыграет уругвайский форвард парижского клуба Эдинсон Кавани.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи — в 23:00 мск.