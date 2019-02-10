Нойер: сыграю с «Ливерпулем», если всё будет в порядке

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что надеется принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«У меня всё хорошо, всё не так плохо. Я думаю, что медицинский персонал поможет мне. Если всё будет хорошо на тренировках, я смогу сыграть с «Ливерпулем». Мы настроены позитивно. Думаю, что буду в воротах.

Для меня это будет первый матч на «Энфилде». Я с нетерпением жду эту встречу. Мы много слышали об атмосфере на этом стадионе. Все, кто смотрит футбол, знают, что это нечто особенное. Уверен, что нас ждут две отличные игры.



Для нас Лига чемпионов очень важна. Матчи с «Ливерпулем» как два финала. Надеюсь, это будет отличная ночь для нас. Но всё будет зависеть от результата", — приводит слова Нойера ESPN.

Матч «Ливерпуль» — «Бавария» состоится 19 февраля. Ответная игра пройдёт 13 марта.