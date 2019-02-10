«Манчестер Сити» — «Челси»: Зинченко сыграет в основе хозяев

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 10 февраля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В основном составе «горожан» сыграет украинский защитник Александр Зинченко, который ранее выступал за «Уфу».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брёйне, Стерлинг, Силва, Агуэро.



Запасные: Мурич, Данило, Сане, Сильва, Марез, Отаменди, Габриэл Жезус



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли, Педро, Азар, Игуаин.



Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан, Жиру