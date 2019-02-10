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«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 5 очков

«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 5 очков
Футбол / Англия

«Тоттенхэм Хотспур» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Лестер Сити». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Тоттенхэм» вышел вперёд на 33-й минуте, когда Давинсон Санчес замкнул головой передачу со штрафного. Гости могли отыграться на 60-й минуте, но Джейми Варди, вышедший перед этим на замену, не смог реализовать пенальти. На 63-й минуте преимущество хозяев удвоил Кристиан Эриксен, но затем Варди сократил отставание в счёте. Точку в матче в компенсированное время поставил Сон Хын Мин, реализовавший выход один на один.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 60 очков. Лондонцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. «Лестер» с 32 очками занимает 12-е место.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Санчес – 33, 2:0 – Эриксен – 63, 2:1 – Варди – 76, 3:1 – Мин – 90+1
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