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Гол Сапаты помог «Аталанте» обыграть СПАЛ в матче Серии А

Гол Сапаты помог «Аталанте» обыграть СПАЛ в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла СПАЛ со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса.

Счёт был открыт уже на 8-й минуте, отличился Андреа Петанья с паса Ясмина Куртича. В начале второго тайма положение уравнял Йосип Иличич. Голевой передачей в этом моменте отметился Дуван Сапата. В конце матча победу «Аталанте» принёс Сапата, которому ассистировал Ханс Хатебур.

Благодаря голу Сапата вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Серии А, забив 16 мячей, и уступает только Криштиану Роналду (17).

«Аталанта», набрав 38 очков, вышла на четвёртое место в турнирной таблице. СПАЛ (22) остался на 14-м месте.

Также завершились ещё два матча 23-го тура. «Сампдория» дома уступила «Фрозиноне» (0:1), «Торино» на своём поле обыграл «Удинезе» (1:0).

Италия - Серия А. 23-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2 : 1
СПАЛ
Феррара
0:1 – Петанья – 8, 1:1 – Иличич – 57, 2:1 – Сапата – 79
Италия - Серия А. 23-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 – Эйна – 31
Удаления: нет – Де Майо, 90+8
Италия - Серия А. 23-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
0 : 1
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 – Чофани – 25
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