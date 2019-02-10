Гол Сапаты помог «Аталанте» обыграть СПАЛ в матче Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла СПАЛ со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса.

Счёт был открыт уже на 8-й минуте, отличился Андреа Петанья с паса Ясмина Куртича. В начале второго тайма положение уравнял Йосип Иличич. Голевой передачей в этом моменте отметился Дуван Сапата. В конце матча победу «Аталанте» принёс Сапата, которому ассистировал Ханс Хатебур.

Благодаря голу Сапата вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Серии А, забив 16 мячей, и уступает только Криштиану Роналду (17).

«Аталанта», набрав 38 очков, вышла на четвёртое место в турнирной таблице. СПАЛ (22) остался на 14-м месте.

Также завершились ещё два матча 23-го тура. «Сампдория» дома уступила «Фрозиноне» (0:1), «Торино» на своём поле обыграл «Удинезе» (1:0).